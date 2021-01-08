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В Лондоне ввели режим ЧС из-за переполненных больниц

Ведомости

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении в городе чрезвычайной ситуации в связи с ростом госпитализаций пациентов с коронавирусом, создающим угрозу для столичной системы здравоохранения. Об этом сообщается на сайте мэра.

В мэрии пояснили, что в период с 30 декабря по 6 января число госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось на 27%, достигнув 7034 человек. Этот показатель на 35% выше числа госпитализированных в апреле, отметили в городской администрации. За последние три дня умерло 477 человек.

«Ситуация в Лондоне сейчас критическая, поскольку распространение вируса вышло из-под контроля... Суровая реальность такова, что в ближайшие пару недель у нас закончатся койки для пациентов, если распространение вируса резко не замедлится», — рассказал Хан.

В Великобритании 4 января стартовала вакцинация от коронавируса препаратом, совместно разработанным компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что новый штамм коронавируса, который в последствии выявили в десятках стран по всему миру, может быть на 70% более заразен. В то же время, у ученых нет доказательств того, что новый штамм отличается более высокой смертностью, либо же того, что вакцина может оказаться неэффективной против него, пояснил он.

Ранее по теме: Джонсон заявил, что выявленный в Британии штамм коронавируса может быть на 70% заразнее

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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