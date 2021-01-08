В Лондоне ввели режим ЧС из-за переполненных больниц

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что новый штамм коронавируса, который в последствии выявили в десятках стран по всему миру, может быть на 70% более заразен. В то же время, у ученых нет доказательств того, что новый штамм отличается более высокой смертностью, либо же того, что вакцина может оказаться неэффективной против него, пояснил он.