В Лондоне ввели режим ЧС из-за переполненных больниц
Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении в городе чрезвычайной ситуации в связи с ростом госпитализаций пациентов с коронавирусом, создающим угрозу для столичной системы здравоохранения. Об этом сообщается на сайте мэра.
В мэрии пояснили, что в период с 30 декабря по 6 января число госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось на 27%, достигнув 7034 человек. Этот показатель на 35% выше числа госпитализированных в апреле, отметили в городской администрации. За последние три дня умерло 477 человек.
«Ситуация в Лондоне сейчас критическая, поскольку распространение вируса вышло из-под контроля... Суровая реальность такова, что в ближайшие пару недель у нас закончатся койки для пациентов, если распространение вируса резко не замедлится», — рассказал Хан.
В Великобритании 4 января стартовала вакцинация от коронавируса препаратом, совместно разработанным компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.
Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что новый штамм коронавируса, который в последствии выявили в десятках стран по всему миру, может быть на 70% более заразен. В то же время, у ученых нет доказательств того, что новый штамм отличается более высокой смертностью, либо же того, что вакцина может оказаться неэффективной против него, пояснил он.