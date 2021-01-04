В Британии вакцинировали первого пациента препаратом AstraZeneca

Вакцина конкурента AstraZeneca — препарат от BioNTech и Pfizer — уже зарегистрирован и используется для вакцинации в Великобритании и США, а препарат от Moderna — только в США. Эффективность созданной BioNTech и Pfizer вакцины составляет 95%, Moderna — 94,1%. Эффективность вакцины от британской AstraZeneca в среднем составила в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.