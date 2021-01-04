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В Британии вакцинировали первого пациента препаратом AstraZeneca

Ведомости

В Великобритании стартовала вакцинация от коронавируса препаратом, совместно разработанным компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, сообщил Telegraph.

Первым пациентом, которому сделали прививку, стал 82-летний Брайн Пинкер. Отмечается, что всего прививочные пункты открыты в шести больницах, общее число имеющихся в наличии доз препарата – около 530 000. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок назвал начало вакцинации «триумфом британской науки».

Великобритания стала первой в мире страной, власти которой одобрили использование вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Вакцина конкурента AstraZeneca — препарат от BioNTech и Pfizer — уже зарегистрирован и используется для вакцинации в Великобритании и США, а препарат от Moderna — только в США. Эффективность созданной BioNTech и Pfizer вакцины составляет 95%, Moderna — 94,1%. Эффективность вакцины от британской AstraZeneca в среднем составила в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.

Эффективность российской вакцины «Спутник V», первой из зарегистрированных в мире, ее создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. Ее с начала декабря используют для масштабной вакцинации на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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