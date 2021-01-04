В Британии вакцинировали первого пациента препаратом AstraZeneca
В Великобритании стартовала вакцинация от коронавируса препаратом, совместно разработанным компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, сообщил Telegraph.
Первым пациентом, которому сделали прививку, стал 82-летний Брайн Пинкер. Отмечается, что всего прививочные пункты открыты в шести больницах, общее число имеющихся в наличии доз препарата – около 530 000. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок назвал начало вакцинации «триумфом британской науки».
Великобритания стала первой в мире страной, власти которой одобрили использование вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Вакцина конкурента AstraZeneca — препарат от BioNTech и Pfizer — уже зарегистрирован и используется для вакцинации в Великобритании и США, а препарат от Moderna — только в США. Эффективность созданной BioNTech и Pfizer вакцины составляет 95%, Moderna — 94,1%. Эффективность вакцины от британской AstraZeneca в среднем составила в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.
Эффективность российской вакцины «Спутник V», первой из зарегистрированных в мире, ее создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. Ее с начала декабря используют для масштабной вакцинации на территории России.