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В Ленинградской области возбудили дело после крушения легкомоторного самолета

Ведомости

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета на аэродроме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщается на сайте ведомства.

Следствие считает, что самолет Piper, взлетев с аэродрома деревни Гостилицы, столкнулся в воздухе с другим легкомоторным самолетом. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В результате трагедии погибли пилот и двое пассажиров Piper, пилот второго самолета был госпитализирован. Следователи работают на месте происшествия.

Ранее по теме: Под Петербургом при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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