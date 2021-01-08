В Ленинградской области возбудили дело после крушения легкомоторного самолета

Следствие считает, что самолет Piper, взлетев с аэродрома деревни Гостилицы, столкнулся в воздухе с другим легкомоторным самолетом. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).