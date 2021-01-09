Первый замгубернатора ХМАО Бухтин умер от последствий коронавируса
Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Геннадий Бухтин скончался в возрасте 60 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Сегодня в возрасте 60 лет ушел из жизни наш коллега, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Федорович Бухтин», – говорится в сообщении. По данным медиков, смерть наступила от осложнений, вызванных тяжелым течением заболевания новой коронавирусной инфекцией, отметили в правительстве.
Бухтин занимал пост первого замгубернатора ХМАО с августа 2010 г. Он курировал приоритетные направления деятельности региона в сфере экономики и инвестиционно-финансовой политики.
В октябре 2020 г. губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила о положительном результате теста на коронавирус. По данным оперативного штаба, в ХМАО за сутки выявили 193 новых случая коронавируса, 190 человек выздоровели, трое скончались. Всего в регионе зарегистрировано 43 156 случаев заражения COVID-19 и 576 летальных исходов.