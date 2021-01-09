Первый замгубернатора ХМАО Бухтин умер от последствий коронавируса

В октябре 2020 г. губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила о положительном результате теста на коронавирус. По данным оперативного штаба, в ХМАО за сутки выявили 193 новых случая коронавируса, 190 человек выздоровели, трое скончались. Всего в регионе зарегистрировано 43 156 случаев заражения COVID-19 и 576 летальных исходов.