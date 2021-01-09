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Первый замгубернатора ХМАО Бухтин умер от последствий коронавируса

Ведомости

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Геннадий Бухтин скончался в возрасте 60 лет, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сегодня в возрасте 60 лет ушел из жизни наш коллега, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Федорович Бухтин», – говорится в сообщении. По данным медиков, смерть наступила от осложнений, вызванных тяжелым течением заболевания новой коронавирусной инфекцией, отметили в правительстве.

Бухтин занимал пост первого замгубернатора ХМАО с августа 2010 г. Он курировал приоритетные направления деятельности региона в сфере экономики и инвестиционно-финансовой политики.

В октябре 2020 г. губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила о положительном результате теста на коронавирус. По данным оперативного штаба, в ХМАО за сутки выявили 193 новых случая коронавируса, 190 человек выздоровели, трое скончались. Всего в регионе зарегистрировано 43 156 случаев заражения COVID-19 и 576 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных