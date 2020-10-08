Глава ХМАО заразилась коронавирусом
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила о положительном результате теста на коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram.
«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удалёнку. Работаем в онлайне», — написала Комарова.
5 октября губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, болезнь проходит бессимптомно. Глава региона заявил, что перейдет на самоизоляцию и будет работать удаленно.
В сентябре о положительном тесте на коронавирус сообщили губернатор Пермского край Дмитрий Махонин, глава Саратовской области Валерий Радаев, а также губернатор Алтайского края Виктор Томенко, которого, по словам его пресс-секретаря, госпитализировали с коронавирусом и двусторонней пневмонией.
По данным оперштаба на 8 октября, за последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. Умер за сутки 191 заболевший. Третий день подряд число новых заболевших за сутки превысило 11000.