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Глава ХМАО заразилась коронавирусом

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Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила о положительном результате теста на коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram.

«У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удалёнку. Работаем в онлайне», — написала Комарова.

5 октября губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, болезнь проходит бессимптомно. Глава региона заявил, что перейдет на самоизоляцию и будет работать удаленно.

В сентябре о положительном тесте на коронавирус сообщили губернатор Пермского край Дмитрий Махонин, глава Саратовской области Валерий Радаев, а также губернатор Алтайского края Виктор Томенко, которого, по словам его пресс-секретаря, госпитализировали с коронавирусом и двусторонней пневмонией.

По данным оперштаба на 8 октября, за последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. Умер за сутки 191 заболевший. Третий день подряд число новых заболевших за сутки превысило 11000.

Ранее по теме: В России третий день подряд зафиксировано более 11 000 новых случаев COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных