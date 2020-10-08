Глава ХМАО заразилась коронавирусом

По данным оперштаба на 8 октября, за последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. Умер за сутки 191 заболевший. Третий день подряд число новых заболевших за сутки превысило 11000.