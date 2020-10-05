Губернатор Омской области заразился коронавирусом

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно», — написал губернатор.