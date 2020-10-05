Губернатор Омской области заразился коронавирусом
Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instargam. По его словам, болезнь проходит бессимптомно. Бурков перейдет на самоизоляцию и планирует работать удаленно.
«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно», — написал губернатор.
В сентябре о положительном тесте на коронавирус сообщили губернатор Пермского край Дмитрий Махонин, глава Саратовской области Валерий Радаев, а также губернатор Алтайского края Виктор Томенко, которого, по словам его пресс-секретаря, госпитализировали с коронавирусом и двустороней пневмонией.