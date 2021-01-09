Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил своим распоряжением программу фундаментальных научных исследований до 2030 г., сообщила пресс-служба правительства.
«Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года», – говорится в сообщении.
Программу разработала Российская академия наук при участии министерств и научных организаций. Общий объем ее финансирования до 2030 г. составит более 2,1 трлн руб.
Основными задачами программы являются развитие интеллектуального потенциала российской науки и создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их востребованности для экономики, объяснили в правительстве.