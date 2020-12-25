Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий в 2021 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021 году. Документ опубликован на портале правововой информации.
«В целях дальнейшего развития науки и технологий в РФ постановляю: провести в 2021 году в РФ Год науки и технологий», — говорится в указе.
Ранее в ходе заседания попечительского совета МГУ Путин озвучил предложение объявить 2021 г. годом науки и технологий.
2020 г., согласно соответственному указу Путина, был объявлен годом памяти и славы. Такой выбор был обусловлен 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.