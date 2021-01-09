Меркель спрогнозировала самую тяжелую фазу пандемии в Германии
Самая тяжелая фаза пандемии коронавируса в Германии может наступить в течение следующих недель, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передают «РИА Новости».
«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии», – сказала Меркель в своем видеообращении.
Она отметила, что врачи во многих больницах работают на пределе своих возможностей. Цель властей – снизить число новых случаев заболевания до 50 на 100 000 населения за неделю, «а еще лучше – ниже этого значения», подчеркнула Меркель.
Ранее канцлер Германии заявила, что власти страны решили продлить срок действия жесткого карантина по коронавирусу до конца января.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за последние сутки выявили 19 077 новых случаев коронавируса, скончались 1035 человек. Всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заражений и 40 022 летальных исхода.