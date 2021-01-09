Басилашвили выписали после лечения от коронавируса
Народного артиста СССР Олега Басилашвили выписали из больницы после лечения от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр им. Г. Товтоногова.
«Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях», – говорится в сообщении.
Госпитализированная с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих продолжает лечение, ее состояние оценивается как стабильное, рассказали в театре.
4 января дочь Олега Басилашвили Ксения сообщила о госпитализации артиста с коронавирусом. Ранее, 28 декабря, в клинической больнице №122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге сообщили о госпитализации с COVID-19 Алисы Фрейндлих. 4 января врачи сообщили о незначительном улучшении ее состояния.
В начале декабря после лечения от COVID-19 был выписан из больницы художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.