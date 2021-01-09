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Басилашвили выписали после лечения от коронавируса

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Народного артиста СССР Олега Басилашвили выписали из больницы после лечения от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр им. Г. Товтоногова.

«Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях», – говорится в сообщении.

Госпитализированная с коронавирусом народная артистка СССР Алиса Фрейндлих продолжает лечение, ее состояние оценивается как стабильное, рассказали в театре.

4 января дочь Олега Басилашвили Ксения сообщила о госпитализации артиста с коронавирусом. Ранее, 28 декабря, в клинической больнице №122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге сообщили о госпитализации с COVID-19 Алисы Фрейндлих. 4 января врачи сообщили о незначительном улучшении ее состояния.

В начале декабря после лечения от COVID-19 был выписан из больницы художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

Ранее по теме: Врачи сообщили о незначительном улучшении состояния Алисы Фрейндлих
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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