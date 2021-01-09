Басилашвили выписали после лечения от коронавируса

4 января дочь Олега Басилашвили Ксения сообщила о госпитализации артиста с коронавирусом. Ранее, 28 декабря, в клинической больнице №122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге сообщили о госпитализации с COVID-19 Алисы Фрейндлих. 4 января врачи сообщили о незначительном улучшении ее состояния.