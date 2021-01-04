Врачи сообщили о незначительном улучшении состояния Алисы Фрейндлих
Врачи клинической больницы №122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, куда была ранее госпитализирована народная артистка СССР Алиса Фрейндлих с коронавирусом, отметили незначительную положительную динамику в состоянии актрисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя больницы.
«Отмечается незначительная положительная динамика, начала выполнять несложные дыхательные упражнения», — заявили в клинике.
Алиса Фрейндлих и ее дочь были госпитализированы с коронавирусом 28 декабря. СМИ сообщали, что у актрисы 80% поражения легких, ее перевели в реанимацию.
Ранее COVID-19 подтвердился у народного артиста России Сергея Маковецкого и актрисы Ренаты Литвиновой, были госпитализированы с коронавирусом композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов. В начале декабря после лечения от COVID-19 был выписан из больницы художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.