Врачи сообщили о незначительном улучшении состояния Алисы Фрейндлих

Врачи клинической больницы №122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, куда была ранее госпитализирована народная артистка СССР Алиса Фрейндлих с коронавирусом, отметили незначительную положительную динамику в состоянии актрисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя больницы.