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Актрису Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

Ведомости

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.

«Да, лежит [в больнице] и дочь ее тоже. В обычной палате», — сказал собеседник агентства.

86-летняя Фрейндлих находится в реанимации, сообщает 78.ru со ссылкой на источник. По данным Life, у актрисы 80% поражения легких и наблюдается отрицательная динамика.

Ранее COVID-19 подтвердился у народного артиста России Сергея Маковецкого и актрисы Ренаты Литвиновой, были госпитализированы с коронавирусом композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов. В начале декабря после лечения от COVID-19 был выписан из больницы художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

Ранее по теме: Проценко против Мишустина и Собянина: кто стал профессионалом года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных