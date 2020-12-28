Актрису Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.
«Да, лежит [в больнице] и дочь ее тоже. В обычной палате», — сказал собеседник агентства.
Ранее COVID-19 подтвердился у народного артиста России Сергея Маковецкого и актрисы Ренаты Литвиновой, были госпитализированы с коронавирусом композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов. В начале декабря после лечения от COVID-19 был выписан из больницы художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.