Актрису Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

Ранее COVID-19 подтвердился у народного артиста России Сергея Маковецкого и актрисы Ренаты Литвиновой, были госпитализированы с коронавирусом композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов. В начале декабря после лечения от COVID-19 был выписан из больницы художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.