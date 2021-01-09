Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора московского театра «Современник» Игоря Попова.
«Она госпитализирована. Самочувствие у нее хорошее», – сказал Попов.
Лия Ахеджакова родилась в 1938 г. в Днепропетровске. За свою карьеру снялась более чем в 50 фильмах, среди которых «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж». С 1977 г. выступает в московском театре «Современник».
Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом народного артиста СССР, актера Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко, народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, народного артиста СССР Олега Басилашвили.