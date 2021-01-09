Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Лия Ахеджакова родилась в 1938 г. в Днепропетровске. За свою карьеру снялась более чем в 50 фильмах, среди которых «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж». С 1977 г. выступает в московском театре «Современник».