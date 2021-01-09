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Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Ведомости

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора московского театра «Современник» Игоря Попова.

«Она госпитализирована. Самочувствие у нее хорошее», – сказал Попов.

Лия Ахеджакова родилась в 1938 г. в Днепропетровске. За свою карьеру снялась более чем в 50 фильмах, среди которых «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж». С 1977 г. выступает в московском театре «Современник».

Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом народного артиста СССР, актера Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко, народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, народного артиста СССР Олега Басилашвили.

Ранее по теме: Басилашвили выписали после лечения от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных