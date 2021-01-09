Умер один из создателей первой советской атомной бомбы Исаак Халатников
Выдающийся физик, старейший академик Российской академии наук (РАН), последний из непосредственных участников разработки первой советской атомной бомбы Исаак Халатников скончался на 102 году жизни, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на РАН.
«Исаака Марковича Халатникова не стало», – говорится в сообщении.
Исаак Халатников родился в 1919 г. в Днепропетровске. Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1965 по 1992 гг. был директором Института теоретической физики им. Ландау, став впоследствии его почетным директором. В 1972 г. стал членом-корреспондентом РАН, а в 1984 г. – академиком. Участвовал в разработке атомной и водородной бомб.
Лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами: «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени и др.