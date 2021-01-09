Умер один из создателей первой советской атомной бомбы Исаак Халатников

Исаак Халатников родился в 1919 г. в Днепропетровске. Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1965 по 1992 гг. был директором Института теоретической физики им. Ландау, став впоследствии его почетным директором. В 1972 г. стал членом-корреспондентом РАН, а в 1984 г. – академиком. Участвовал в разработке атомной и водородной бомб.