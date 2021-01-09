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Умер один из создателей первой советской атомной бомбы Исаак Халатников

Ведомости

Выдающийся физик, старейший академик Российской академии наук (РАН), последний из непосредственных участников разработки первой советской атомной бомбы Исаак Халатников скончался на 102 году жизни, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на РАН.

«Исаака Марковича Халатникова не стало», – говорится в сообщении.

Исаак Халатников родился в 1919 г. в Днепропетровске. Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1965 по 1992 гг. был директором Института теоретической физики им. Ландау, став впоследствии его почетным директором. В 1972 г. стал членом-корреспондентом РАН, а в 1984 г. – академиком. Участвовал в разработке атомной и водородной бомб.

Лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами: «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных