Умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН Владимир Фортов
Российский ученый, экс-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов, у которого ранее диагностировали коронавирус, умер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба РАН.
Ученому было 74 года.
Владимир Фортов окончил факультет аэрофизики и космических исследований МФТИ, в 1971 г. защитил кандидатскую, посвященную изучению теплофизике плазмы ядерных ракетных двигателей. В 1976 г. защитил докторскую, а в 1982 г. получил звание профессора.
С 1996 по 2001 г. занимал пост вице-президента РАН, в 2013-2017 гг. – президента.
По данным оперативного штаба на 28 ноября, в России за сутки выявили 27 100 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 242 633. Умерли за день 510 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 39 068.