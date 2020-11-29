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Умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН Владимир Фортов

Ведомости

Российский ученый, экс-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов, у которого ранее диагностировали коронавирус, умер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба РАН.

Ученому было 74 года.

Владимир Фортов окончил факультет аэрофизики и космических исследований МФТИ, в 1971 г. защитил кандидатскую, посвященную изучению теплофизике плазмы ядерных ракетных двигателей. В 1976 г. защитил докторскую, а в 1982 г. получил звание профессора.

С 1996 по 2001 г. занимал пост вице-президента РАН, в 2013-2017 гг. – президента.

По данным оперативного штаба на 28 ноября, в России за сутки выявили 27 100 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 242 633. Умерли за день 510 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 39 068.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных