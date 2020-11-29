Умер заразившийся коронавирусом экс-президент РАН Владимир Фортов

По данным оперативного штаба на 28 ноября, в России за сутки выявили 27 100 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 242 633. Умерли за день 510 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 39 068.