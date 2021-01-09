Путин выразил соболезнования в связи с крушением индонезийского Boeing
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Республики Индонезия Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского Boeing 737-500, следовавшего из Джакарты в Понтианак.
«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение у побережья Явы», – говорится в тексте послания, опубликованного на сайте Кремля.
Также Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким людей, погибших в результате катастрофы. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 12 членов экипажа, 40 взрослых, 7 детей и 3 младенца.
Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров сегодня в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 уточнил, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Позже министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади рассказал, что воздушное судно потерпело крушение вблизи острова Лаки.
Причина крушения самолета пока не уточняется. Российское посольство в Джакарте написало на своей странице в Twitter, что, по предварительным данным, россиян на борту не было.