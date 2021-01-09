Путин выразил соболезнования в связи с крушением индонезийского Boeing

Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров сегодня в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 уточнил, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Позже министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади рассказал, что воздушное судно потерпело крушение вблизи острова Лаки.