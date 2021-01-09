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Путин выразил соболезнования в связи с крушением индонезийского Boeing

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Республики Индонезия Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского Boeing 737-500, следовавшего из Джакарты в Понтианак.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение у побережья Явы», – говорится в тексте послания, опубликованного на сайте Кремля.

Также Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким людей, погибших в результате катастрофы. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 12 членов экипажа, 40 взрослых, 7 детей и 3 младенца.

Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров сегодня в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 уточнил, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Позже министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади рассказал, что воздушное судно потерпело крушение вблизи острова Лаки.

Причина крушения самолета пока не уточняется. Российское посольство в Джакарте написало на своей странице в Twitter, что, по предварительным данным, россиян на борту не было.

Ранее по теме: Пассажирский Boeing 737-500 разбился в Индонезии. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных