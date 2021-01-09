На Украине произошел взрыв на магистральном газопроводе

Позже в пресс-службе Госслужбы по ЧС Украины сообщили, что газопровод взорвался вследствие его разгерметизации. «9 января в 15:53 на поле вблизи села Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода Уренгой – Помары – Ужгород с последующим факельным горением», – написала пресс-служба ведомства в Facebook.