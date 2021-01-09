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На Украине произошел взрыв на магистральном газопроводе

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На магистральном газопроводе возле украинского села Калайдинцы в Полтавской области произошел взрыв, сообщила пресс-служба компании «Лубнигаз». 15 населенных пунктов остались без газа.

«Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» (Укртрансгаз), произошел взрыв на участке вблизи с. Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа», – говорится в заявлении организации.

В компании также уточнили, что взрыв затронул газораспределительные станции «Новички» и «Вишневый». Причину произошедшего в «Лубнигазе» не назвали.

Позже в пресс-службе Госслужбы по ЧС Украины сообщили, что газопровод взорвался вследствие его разгерметизации. «9 января в 15:53 на поле вблизи села Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода Уренгой – Помары – Ужгород с последующим факельным горением», – написала пресс-служба ведомства в Facebook.

Список населенных пунктов, оставшихся без газа в результате взрыва, опубликовала компания «Лубнигаз» на своей странице в Facebook. Так, ситуация затронула дома жителей Оржицкого района, подключенных газораспределительной станции Куйбышево: села Лазорки, Новооржицкое, Тарасенково, Вишневое, Яблонево, Воронинцы, Райозеро, Черевки, Хорошки, Новое, Загребелье, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец и Полуниевка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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