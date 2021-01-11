Минздрав и МЧС планируют ввести новые требования к сигаретам
МЧС и Минздрав планируют утвердить новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева. По его словам, в России подобный стандарт утвердят через два года.
«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», — пояснил Еникеев.
Ведомство назвало непотушенные сигареты основной причиной пожаров. Непотушенная сигарета попадает на постель, диван или пол, температура в месте соприкосновения достигает 450 градусов, что приводит к возгоранию. Самозатухающие сигареты, по данным МЧС, широко распространены в Европе и использовались в СССР.
С 1 июня 2013 г. в стране действует антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. В июне 2014 г. закон ужесточили: запрет распространился на гостиницы, рестораны, торговые помещения, поезда дальнего следования: суда и железнодорожные платформы.