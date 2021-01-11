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Минздрав и МЧС планируют ввести новые требования к сигаретам

Ведомости

МЧС и Минздрав планируют утвердить новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева. По его словам, в России подобный стандарт утвердят через два года.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», — пояснил Еникеев.

Ведомство назвало непотушенные сигареты основной причиной пожаров. Непотушенная сигарета попадает на постель, диван или пол, температура в месте соприкосновения достигает 450 градусов, что приводит к возгоранию. Самозатухающие сигареты, по данным МЧС, широко распространены в Европе и использовались в СССР.

С 1 июня 2013 г. в стране действует антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. В июне 2014 г. закон ужесточили: запрет распространился на гостиницы, рестораны, торговые помещения, поезда дальнего следования: суда и железнодорожные платформы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных