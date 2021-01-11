Минздрав и МЧС планируют ввести новые требования к сигаретам

МЧС и Минздрав планируют утвердить новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева. По его словам, в России подобный стандарт утвердят через два года.