Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, следует из производственного календаря на 2021 г. Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля. На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля.