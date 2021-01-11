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Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале

Ведомости

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, следует из производственного календаря на 2021 г. Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля. На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля.

20 февраля будет предпраздничным днем — продолжительность рабочего дня должна сократиться на час. Россияне будут отдыхать в честь праздника с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля. Следующая за праздниками рабочая неделя будет трехдневной. 

Ранее правительство установило праздничные выходные дни на 2021 г. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря будет выходным днем.

Ранее по теме: Роструд назвал число сокращенных недель в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных