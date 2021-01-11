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РФС планирует вне очереди привить футболистов сборной от COVID-19

Ведомости

Российский футбольный союз ведет переговоры от вакцинации от коронавируса основной и молодежной сборных России по футболу в первоочередном порядке, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«РФС ведёт переговоры с Минспорта и ФМБА России о возможности первоочерёдной вакцинации от коронавируса футболистов сборных России по футболу. Возможна вакцинация футболистов как основной команды, так и молодёжной», — рассказали в союзе. 

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря 2020 г. Право первыми сделать прививки от коронавируса получили медработники и учителя. Согласно последним данным Российского фонда прямых инвестиций (финансирует производство вакцины «Спутник V»), прививку получили уже более 1,5 млн человек.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.  

Ранее по теме: РФПИ сообщил о более 1,5 млн привившихся «Спутником V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных