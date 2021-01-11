РФС планирует вне очереди привить футболистов сборной от COVID-19
Российский футбольный союз ведет переговоры от вакцинации от коронавируса основной и молодежной сборных России по футболу в первоочередном порядке, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
«РФС ведёт переговоры с Минспорта и ФМБА России о возможности первоочерёдной вакцинации от коронавируса футболистов сборных России по футболу. Возможна вакцинация футболистов как основной команды, так и молодёжной», — рассказали в союзе.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря 2020 г. Право первыми сделать прививки от коронавируса получили медработники и учителя. Согласно последним данным Российского фонда прямых инвестиций (финансирует производство вакцины «Спутник V»), прививку получили уже более 1,5 млн человек.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.