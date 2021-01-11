В Думу внесли законопроект о расширении перечня подлежащих госзащите лиц

«В то же время в отношении сотрудников и военнослужащих четырех федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Росгвардия, Минобороны России, СВР России) Федеральным законом установлены обязательные дополнительные требования, необходимые для применения мер государственной защиты», — говорится в пояснительной записке к документу. В частности, сотрудники этих ведомств могут рассчитывать на госзащиту при оперативно-разыскной и следственной деятельности, охране общественного порядка, а также при борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности страны.