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В Думу внесли законопроект о расширении перечня подлежащих госзащите лиц

Ведомости

В Думу внесен законопроект о возможности распространения мер госзащиты на всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР, следует из данных электронной системы нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Согласно действующей редакции, меры госзащиты могут распространяться на прокуроров, следователей, сотрудников ФСИН, ФСБ, Следственного комитета, судебных приставов, а также ряда органов федеральной исполнительной власти.

«В то же время в отношении сотрудников и военнослужащих четырех федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Росгвардия, Минобороны России, СВР России) Федеральным законом установлены обязательные дополнительные требования, необходимые для применения мер государственной защиты», — говорится в пояснительной записке к документу. В частности, сотрудники этих ведомств могут рассчитывать на госзащиту при оперативно-разыскной и следственной деятельности, охране общественного порядка, а также при борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности страны.

«Существующее положение ставит в неравное положение сотрудников (военнослужащих) одних правоохранительных и силовых органов по отношению к сотрудникам других аналогичных органов», — добавили авторы законопроекта.

В конце декабря 2020 г. Госдума приняла закон, который дает возможность запретить выдачу имущественных и иных сведений о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, ФСБ и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности. Как ранее поясняли «Ведомости», к конфиденциальным данным этих лиц, которые должны быть защищены операторами персональных данных, теперь добавляются и сведения об имуществе лиц, подпавших под госзащиту.

Ранее по теме: Госдума приняла законопроект о конфиденциальности данных силовиков
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных