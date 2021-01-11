В Думу внесли законопроект о расширении перечня подлежащих госзащите лиц
В Думу внесен законопроект о возможности распространения мер госзащиты на всех сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР, следует из данных электронной системы нижней палаты парламента.
Поправки предлагается внести в Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Согласно действующей редакции, меры госзащиты могут распространяться на прокуроров, следователей, сотрудников ФСИН, ФСБ, Следственного комитета, судебных приставов, а также ряда органов федеральной исполнительной власти.
«В то же время в отношении сотрудников и военнослужащих четырех федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Росгвардия, Минобороны России, СВР России) Федеральным законом установлены обязательные дополнительные требования, необходимые для применения мер государственной защиты», — говорится в пояснительной записке к документу. В частности, сотрудники этих ведомств могут рассчитывать на госзащиту при оперативно-разыскной и следственной деятельности, охране общественного порядка, а также при борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности страны.
«Существующее положение ставит в неравное положение сотрудников (военнослужащих) одних правоохранительных и силовых органов по отношению к сотрудникам других аналогичных органов», — добавили авторы законопроекта.
В конце декабря 2020 г. Госдума приняла закон, который дает возможность запретить выдачу имущественных и иных сведений о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, ФСБ и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности. Как ранее поясняли «Ведомости», к конфиденциальным данным этих лиц, которые должны быть защищены операторами персональных данных, теперь добавляются и сведения об имуществе лиц, подпавших под госзащиту.