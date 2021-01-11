Минздрав ответил на сообщения о введении новых требований к сигаретам
Инициатива о введении в России нового требования к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, обсуждается, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минздрава.
«Такая инициатива действительно обсуждается», – говорится в сообщении. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Австралия, Исландия, Канада, США и все страны Евросоюза одобрили политику производства сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС).
При этом нормативная база для законов о НВС варьируется в зависимости от страны. Например, Канада приняла меры по снижению склонности к возгоранию в рамках законов об общественном здоровье, большинство штатов США – в рамках законов о пожарной безопасности, Австралия и ЕС – в рамках законодательства о защите прав потребителей, объяснили в министерстве.
Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев заявил, что МЧС и Минздрав планируют утвердить новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Ведомство назвало непотушенные сигареты основной причиной пожаров в России.