Минздрав ответил на сообщения о введении новых требований к сигаретам

При этом нормативная база для законов о НВС варьируется в зависимости от страны. Например, Канада приняла меры по снижению склонности к возгоранию в рамках законов об общественном здоровье, большинство штатов США – в рамках законов о пожарной безопасности, Австралия и ЕС – в рамках законодательства о защите прав потребителей, объяснили в министерстве.