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Минздрав ответил на сообщения о введении новых требований к сигаретам

Ведомости

Инициатива о введении в России нового требования к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, обсуждается, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минздрава.

«Такая инициатива действительно обсуждается», – говорится в сообщении. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Австралия, Исландия, Канада, США и все страны Евросоюза одобрили политику производства сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС).

При этом нормативная база для законов о НВС варьируется в зависимости от страны. Например, Канада приняла меры по снижению склонности к возгоранию в рамках законов об общественном здоровье, большинство штатов США – в рамках законов о пожарной безопасности, Австралия и ЕС – в рамках законодательства о защите прав потребителей, объяснили в министерстве.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев заявил, что МЧС и Минздрав планируют утвердить новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Ведомство назвало непотушенные сигареты основной причиной пожаров в России. 

Ранее по теме: Минздрав и МЧС планируют ввести новые требования к сигаретам
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных