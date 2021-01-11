Finnair возобновит полеты в Россию
Finnair возобновит полеты в Санкт-Петербург с 28 января, в Москву – со 2 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиакомпанию.
«Авиакомпания Finnair сообщила, что возобновит полеты в Петербург с 28 января, рейсы в Москву запланированы со 2 марта», – говорится в сообщении.
Рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург будут выполняться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день. Рейсы в Москву сначала будут осуществляться три раза в неделю – во вторник, четверг и субботу, а с 22 марта добавится рейс в воскресенье, рассказали в авиакомпании.
20 марта Россия из-за распространения коронавируса остановила железнодорожное сообщение с другими странами, спустя неделю подобные ограничения были введены и для пассажирского авиатранспорта. Согласно информации на сайте таможенной службы Финляндии, для граждан России действует второй тип ограничений, который исключает возможность въезда в страну в туристических целях.
В мае Finnair перевезла на 97,9% пассажиров меньше, чем за аналогичный период прошлого года из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Finnair рассчитывает вернуться к объему пассажироперевозок 2019 г. только через два-три года.