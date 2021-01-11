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Finnair возобновит полеты в Россию

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Finnair возобновит полеты в Санкт-Петербург с 28 января, в Москву – со 2 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиакомпанию.

«Авиакомпания Finnair сообщила, что возобновит полеты в Петербург с 28 января, рейсы в Москву запланированы со 2 марта», – говорится в сообщении.

Рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург будут выполняться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день. Рейсы в Москву сначала будут осуществляться три раза в неделю – во вторник, четверг и субботу, а с 22 марта добавится рейс в воскресенье, рассказали в авиакомпании.

20 марта Россия из-за распространения коронавируса остановила железнодорожное сообщение с другими странами, спустя неделю подобные ограничения были введены и для пассажирского авиатранспорта. Согласно информации на сайте таможенной службы Финляндии, для граждан России действует второй тип ограничений, который исключает возможность въезда в страну в туристических целях.

В мае Finnair перевезла на 97,9% пассажиров меньше, чем за аналогичный период прошлого года из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Finnair рассчитывает вернуться к объему пассажироперевозок 2019 г. только через два-три года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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