Finnair возобновит полеты в Россию

Рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург будут выполняться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день. Рейсы в Москву сначала будут осуществляться три раза в неделю – во вторник, четверг и субботу, а с 22 марта добавится рейс в воскресенье, рассказали в авиакомпании.