США признали Жапарова избранным президентом Киргизии

«Соединенные Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызской Республики», — говорится в заявлении. В нем так же отмечается, что в США ожидают возможности работать с новоизбранным президентом «над углублением сотрудничества и партнерства между странами» через укрепление демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью.