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США признали Жапарова избранным президентом Киргизии

Ведомости

США признали Садыра Жапарова избранным президентом Киргизии, следует из заявления на сайте американского посольства.

«Соединенные Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызской Республики», — говорится в заявлении. В нем так же отмечается, что в США ожидают возможности работать с новоизбранным президентом «над углублением сотрудничества и партнерства между странами» через укрепление демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью.

В документе США также поздравляют киргизский народ и высоко оценивают работу Центральной избирательной комиссии республики при организации выборов, несмотря на сложности, связанные с пандемией.

Ранее Жапаров, лидирующий в данный момент на выборах главы республики, в ходе пресс-конференции назвал Россию главным союзником страны.

В Киргизии состоялись выборы президента страны, а также референдум по определению формы правления в республике. По предварительным данным ЦИК, явка на голосовании составила более 30%. После обработки 95% бюллетеней Жапаров набрал 79% голосов и победил в первом туре. Кроме того, свыше 80% жителей страны предпочли президентскую форму правления парламентской.

Ранее по теме: Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных