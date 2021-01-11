США признали Жапарова избранным президентом Киргизии
США признали Садыра Жапарова избранным президентом Киргизии, следует из заявления на сайте американского посольства.
«Соединенные Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызской Республики», — говорится в заявлении. В нем так же отмечается, что в США ожидают возможности работать с новоизбранным президентом «над углублением сотрудничества и партнерства между странами» через укрепление демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью.
В документе США также поздравляют киргизский народ и высоко оценивают работу Центральной избирательной комиссии республики при организации выборов, несмотря на сложности, связанные с пандемией.
Ранее Жапаров, лидирующий в данный момент на выборах главы республики, в ходе пресс-конференции назвал Россию главным союзником страны.
В Киргизии состоялись выборы президента страны, а также референдум по определению формы правления в республике. По предварительным данным ЦИК, явка на голосовании составила более 30%. После обработки 95% бюллетеней Жапаров набрал 79% голосов и победил в первом туре. Кроме того, свыше 80% жителей страны предпочли президентскую форму правления парламентской.