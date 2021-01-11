Полиция задержала водителя самосвала после ДТП с автобусами Минобороны
Полиция задержала водителя самосвала, который попал в ДТП с колонной автобусов Минобороны в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время водитель самосвала задержан. Его проверят на то, был ли он в состоянии опьянения в момент автоаварии, а также имел ли он все необходимые документы для управления автомобилем. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента», — сказал источник.
Ранее ТАСС сообщал, что в четырех автобусах, попавших в ДТП, находились солдаты-срочники, в результате столкновения погибли четыре человека. По данным источника агентства, число пострадавших достигло 20, некоторые из них находятся в «крайне тяжелом состоянии».
Авария произошла на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» (от МКАД до Волоколамска носит название Новорижского шоссе) на повороте на деревню Глухово.