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Полиция задержала водителя самосвала после ДТП с автобусами Минобороны

Ведомости

Полиция задержала водителя самосвала, который попал в ДТП с колонной автобусов Минобороны в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время водитель самосвала задержан. Его проверят на то, был ли он в состоянии опьянения в момент автоаварии, а также имел ли он все необходимые документы для управления автомобилем. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента», — сказал источник.

Ранее ТАСС сообщал, что в четырех автобусах, попавших в ДТП, находились солдаты-срочники, в результате столкновения погибли четыре человека. По данным источника агентства, число пострадавших достигло 20, некоторые из них находятся в «крайне тяжелом состоянии». 

Авария произошла на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» (от МКАД до Волоколамска носит название Новорижского шоссе) на повороте на деревню Глухово.

Ранее по теме: В ДТП с грузовиком и колонной военных автобусов под Москвой погибли четыре человека
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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