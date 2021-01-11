Полиция задержала водителя самосвала после ДТП с автобусами Минобороны

«В настоящее время водитель самосвала задержан. Его проверят на то, был ли он в состоянии опьянения в момент автоаварии, а также имел ли он все необходимые документы для управления автомобилем. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента», — сказал источник.