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СК завел дело о халатности после гибели пенсионеров в тюменском пансионате

Ведомости

Следственный комитет возбудил дело о халатности в связи с пожаром в частном пансионате в Тюменской области, во время которого погибли семь человек, сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее хозяйка частного пансионата для пожилых людей, где произошел пожар, была задержана. Следствие установило, что возгорание строений, расположенных на территории домовладения обвиняемой, произошло в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также контролирующих органов, отметили в СКР.

Пожар произошел 9 января. Тогда сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее по теме: В Тюмени задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных