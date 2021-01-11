СК завел дело о халатности после гибели пенсионеров в тюменском пансионате

Пожар произошел 9 января. Тогда сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).