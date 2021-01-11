СК завел дело о халатности после гибели пенсионеров в тюменском пансионате
Следственный комитет возбудил дело о халатности в связи с пожаром в частном пансионате в Тюменской области, во время которого погибли семь человек, сообщается на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Ранее хозяйка частного пансионата для пожилых людей, где произошел пожар, была задержана. Следствие установило, что возгорание строений, расположенных на территории домовладения обвиняемой, произошло в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также контролирующих органов, отметили в СКР.
Пожар произошел 9 января. Тогда сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).