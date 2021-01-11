Вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать еще в 10 странах в январе

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В настоящее время проходят его пострегистрационные испытания. 15 декабря 2020 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.