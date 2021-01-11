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Вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать еще в 10 странах в январе

Ведомости

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут зарегистрировать еще в 10 странах до конца января, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире «Первого канала».

«Буквально за последние два дня еще две страны зарегистрировали вакцину «Спутник V», и мы ожидаем, что до конца месяца еще будет около 10 стран, которые зарегистрируют вакцину «Спутник V», – сказал Дмитриев.

Ранее сегодня пресс-служба РФПИ сообщила, что вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине. В фонде отметили, что препарат был зарегистрирован по ускоренной процедуре без дополнительных испытаний на территории этой страны. Ранее по аналогичной процедуре вакцину зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В настоящее время проходят его пострегистрационные испытания. 15 декабря 2020 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.

Ранее по теме: Палестина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных