Вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать еще в 10 странах в январе
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут зарегистрировать еще в 10 странах до конца января, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире «Первого канала».
«Буквально за последние два дня еще две страны зарегистрировали вакцину «Спутник V», и мы ожидаем, что до конца месяца еще будет около 10 стран, которые зарегистрируют вакцину «Спутник V», – сказал Дмитриев.
Ранее сегодня пресс-служба РФПИ сообщила, что вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине. В фонде отметили, что препарат был зарегистрирован по ускоренной процедуре без дополнительных испытаний на территории этой страны. Ранее по аналогичной процедуре вакцину зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В настоящее время проходят его пострегистрационные испытания. 15 декабря 2020 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса в России.