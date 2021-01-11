Международные разработчики COVID-паспортов предложили сотрудничество РФПИ
Международные разработчики паспортов для привитых от коронавируса граждан предложили Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) объединить системы, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире «Первого канала».
«Практически все системы международные, которые создают сейчас ковидные паспорта, обратились к нам, в РФПИ, с просьбой интегрироваться тоже в их систему, чтобы наши системы были взаимозамещаемые», – сказал Дмитриев.
Ранее Дмитриев предположил, что COVID-паспорта могут быть введены в 2021 г. для безопасности во время путешествий. 1 января 2021 г. на портале госуслуг заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от коронавируса.
17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.