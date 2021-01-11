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Международные разработчики COVID-паспортов предложили сотрудничество РФПИ

Ведомости

Международные разработчики паспортов для привитых от коронавируса граждан предложили Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) объединить системы, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире «Первого канала».

«Практически все системы международные, которые создают сейчас ковидные паспорта, обратились к нам, в РФПИ, с просьбой интегрироваться тоже в их систему, чтобы наши системы были взаимозамещаемые», – сказал Дмитриев.

Ранее Дмитриев предположил, что COVID-паспорта могут быть введены в 2021 г. для безопасности во время путешествий. 1 января 2021 г. на портале госуслуг заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Он добавил, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным от коронавируса гражданам.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.

Ранее по теме: Глава РФПИ ожидает введения COVID-паспортов в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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