СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусами Минобороны
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с колонной автобусов Минобороны в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще ряд получили различные травмы (ч. 3 ст. 350 УК РФ)», – сказала Петренко.
Следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия, допрашивают потерпевших и других лиц, проводят неотложные следственные действия, добавила она.
Кроме того, следственное управление МВД России по Красногорску возбудило уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), подозреваемый задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову.
Авария произошла сегодня днем на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» (от МКАД до Волоколамска носит название Новорижского шоссе) на повороте на деревню Глухово. По данным властей, в результате ДТП четыре человека погибли, более 40 пострадали, им оказывается медицинская помощь.