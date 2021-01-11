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СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусами Минобороны

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с колонной автобусов Минобороны в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще ряд получили различные травмы (ч. 3 ст. 350 УК РФ)», – сказала Петренко.

Следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия, допрашивают потерпевших и других лиц, проводят неотложные следственные действия, добавила она.

Кроме того, следственное управление МВД России по Красногорску возбудило уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), подозреваемый задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову.

Авария произошла сегодня днем на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» (от МКАД до Волоколамска носит название Новорижского шоссе) на повороте на деревню Глухово. По данным властей, в результате ДТП четыре человека погибли, более 40 пострадали, им оказывается медицинская помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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