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Глава МИД Украины выступил против российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он выступает против использования в стране российской вакцины от коронавируса, передают «РИА Новости».

«Как член правительства я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», – сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1». Так он ответил на вопрос о том, использовала бы Украина российскую вакцину, если бы ее эффективность была доказана и она была бы дешевле.

2 января председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медвудчук сообщил, что украинская фармкомпания «Биолек» подала в местный Минздрав заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

После этого главный санитарный врач при Минздраве страны Виктор Ляшко заявил, что это невозможно сделать, так как Украина будет применять только те препараты, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний. Кулеба, в свою очередь, отметил, что российская вакцина от коронавируса представляет собой «гибридное оружие против Украины», поэтому Киев откажется от нее.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. В настоящее время проходят ее пострегистрационные испытания.

Ранее по теме: Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных