Глава МИД Украины выступил против российской вакцины от коронавируса

«Как член правительства я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», – сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1». Так он ответил на вопрос о том, использовала бы Украина российскую вакцину, если бы ее эффективность была доказана и она была бы дешевле.