Глава МИД Украины выступил против российской вакцины от коронавируса
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он выступает против использования в стране российской вакцины от коронавируса, передают «РИА Новости».
«Как член правительства я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», – сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1». Так он ответил на вопрос о том, использовала бы Украина российскую вакцину, если бы ее эффективность была доказана и она была бы дешевле.
2 января председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медвудчук сообщил, что украинская фармкомпания «Биолек» подала в местный Минздрав заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
После этого главный санитарный врач при Минздраве страны Виктор Ляшко заявил, что это невозможно сделать, так как Украина будет применять только те препараты, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний. Кулеба, в свою очередь, отметил, что российская вакцина от коронавируса представляет собой «гибридное оружие против Украины», поэтому Киев откажется от нее.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. В настоящее время проходят ее пострегистрационные испытания.