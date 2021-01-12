МИД России сообщил о приостановке выдачи электронных виз для иностранцев
Оформление электронных виз для иностранцев приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте консульского департамента МИД России.
«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В июле 2020 г. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении для иностранцев единой электронной визы для въезда в Россию с 1 января 2021 г. Единая электронная виза является однократной. Она выдается на 60 дней со дня оформления на срок пребывания не более 16 суток со дня въезда на территорию страны. Срок оформления такой визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи.