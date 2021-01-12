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МИД России сообщил о приостановке выдачи электронных виз для иностранцев

Ведомости

Оформление электронных виз для иностранцев приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте консульского департамента МИД России.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В июле 2020 г. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении для иностранцев единой электронной визы для въезда в Россию с 1 января 2021 г. Единая электронная виза является однократной. Она выдается на 60 дней со дня оформления на срок пребывания не более 16 суток со дня въезда на территорию страны. Срок оформления такой визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных