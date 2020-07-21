Госдума приняла закон о введении единых электронных виз для иностранцев
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении для иностранцев единой электронной визы для въезда в Россию с 1 января 2021 г. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Единая электронная виза является однократной. Она выдается на 60 дней со дня оформления на срок пребывания не более 16 суток со дня въезда на территорию страны. Срок оформления единой электронной визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи, уточняется в документе.
Электронная виза выдается для краткосрочного пребывания с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов.
В феврале 2019 г. Минэкономразвития сообщило о создании специализированной платформы – маркетплейса, который позволит иностранцам получить электронную визу для краткосрочной (3–8 дней) поездки в Россию при покупке комплексного пакета туруслуг. C 1 октября Россия ввела электронные визы для посещения Петербурга для граждан 53 стран.