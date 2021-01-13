ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о появлении новых штаммов коронавируса. Это объясняется быстрым распространением инфекции в мире, передает «Интерфакс».
«Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше у него появляется возможностей, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей», — говорится в сообщении ВОЗ.
14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. Первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса уже зафиксирован в России. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, вчера Япония заявила о нахождении ранее не известной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.
Случаи коронавируса у норок выявили в ноябре 2020 г. на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей. После этого было принято решение о массовом забое и захоронении этих животных на датских фермах для недопущения распространения инфекции. Однако позже новую мутацию коронавируса у норок обнаружили еще как минимум в 10 странах, в том силе и в России. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 13 января, что российская вакцина эффективна против нового штамма.