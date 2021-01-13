ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов коронавируса

Случаи коронавируса у норок выявили в ноябре 2020 г. на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей. После этого было принято решение о массовом забое и захоронении этих животных на датских фермах для недопущения распространения инфекции. Однако позже новую мутацию коронавируса у норок обнаружили еще как минимум в 10 странах, в том силе и в России. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 13 января, что российская вакцина эффективна против нового штамма.