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ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о появлении новых штаммов коронавируса. Это объясняется быстрым распространением инфекции в мире, передает «Интерфакс».

«Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше у него появляется возможностей, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей», — говорится в сообщении ВОЗ.

14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. Первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса уже зафиксирован в России. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, вчера Япония заявила о нахождении ранее не известной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.

Случаи коронавируса у норок выявили в ноябре 2020 г. на 207 норковых фермах в Ютландии. Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей. После этого было принято решение о массовом забое и захоронении этих животных на датских фермах для недопущения распространения инфекции. Однако позже новую мутацию коронавируса у норок обнаружили еще как минимум в 10 странах, в том силе и в России. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 13 января, что российская вакцина эффективна против нового штамма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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