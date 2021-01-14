Минздрав допустил послабление ограничений для привившихся от коронавируса
Сертификат о вакцинации от коронавируса, который россияне могут получить в личном кабинете на портале госуслуг, в дальнейшем может давать право на некоторые послабления, заявил замглавы Минздрава Евгений Камкин на Гайдаровском форуме.
«В принципе, если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий, не исключаем [такой возможности]», — сказал Камкин.
Россияне с января могут оформить сертификат о получении прививки на сайте госуслуг. Ранее сегодня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что привившимся от коронавируса жителям региона, имеющим сертификат о вакцинации, выдадут специальные бейджи. Их ношение даст право находиться в общественных местах на территории региона без маски. Массовая вакцинация на Сахалине начнется с 16 января.
Президент России Владимир Путин 13 января поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи. Эффективность препарата оценивается в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. До этого прививки делались группам риска — учителям, врачам, полицейским и работникам сфер, имеющих постоянные контакты с людьми.
По оценке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), при участии которого создавалась вакцина «Спутник V», прививку уже получили около 1,5 млн россиян. За 2021 г. вакцинироваться должны несколько десятков миллионов человек, которые получат препарат бесплатно. Расходы на вакцинацию Минфин оценил в 75-100 млрд руб.