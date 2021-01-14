Минздрав допустил послабление ограничений для привившихся от коронавируса

Россияне с января могут оформить сертификат о получении прививки на сайте госуслуг. Ранее сегодня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что привившимся от коронавируса жителям региона, имеющим сертификат о вакцинации, выдадут специальные бейджи. Их ношение даст право находиться в общественных местах на территории региона без маски. Массовая вакцинация на Сахалине начнется с 16 января.