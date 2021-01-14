Собянин назвал срок возвращения к нормальной жизни в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прогнозирует возвращение граждан к нормальной жизни в мае, если люди будут прививаться от коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Мой прогноз был — это май месяц», — сказал столичный градоначальник, отвечая на соответствующий вопрос.
Этот процесс будет во многом зависеть от того, насколько активно граждане будут прививаться. При этом Собянин выразил уверенность, что снижение заболеваемости коронавирусом начнется раньше — в конце января или феврале.
«Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, большие, в достаточном количестве, и дальше уже будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации. Потому что представьте себе, к примеру, как уже в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть, чтобы этого не произошло, все равно нам потребуется массовая прививочная кампания», — подчеркнул он.
13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи. Эффективность препарата оценивается в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.
По данным оперштаба на 14 января, в России за время пандемии коронавирус выявили у 3 495 816 граждан. Из них 63 940 пациентов умерли, болеют в настоящий момент 549 832 человека. Рекорд по суточному приросту жителей с COVID-19 был зафиксирован 24 декабря — 29 935. В течение новогодних праздников этот показатель постепенно снижался и 10 января достиг минимального с ноября уровня — 22 851 новый случай.