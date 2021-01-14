Собянин назвал срок возвращения к нормальной жизни в Москве

«Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, большие, в достаточном количестве, и дальше уже будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации. Потому что представьте себе, к примеру, как уже в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть, чтобы этого не произошло, все равно нам потребуется массовая прививочная кампания», — подчеркнул он.