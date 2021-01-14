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Собянин допустил частичное смягчение ограничений в Москве через неделю

Ведомости

Ограничения из-за коронавируса в Москве могут быть частично смягчены через неделю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Дождемся следующей недели и там уже с открытыми глазами примем другие решения – либо ослабим ряд ограничений, либо их продлим», – сказал Собянин, отметив, что решение будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

По его словам, количество выявляемых случаев коронавируса в столице «значительно ниже», чем до праздников, однако количество госпитализированных остается на уровне середины декабря.

«По моим ощущениям, все равно в январе действительно должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через две-три недели, до конца января все равно должны мы увидеть какую-то позитивную динамику», – резюмировал мэр.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5893 новых случая коронавируса, 7049 человек выздоровели, 68 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 877 тыс. случаев COVID-19 и 12 241 летальный исход.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных