Собянин допустил частичное смягчение ограничений в Москве через неделю
Ограничения из-за коронавируса в Москве могут быть частично смягчены через неделю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Дождемся следующей недели и там уже с открытыми глазами примем другие решения – либо ослабим ряд ограничений, либо их продлим», – сказал Собянин, отметив, что решение будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.
По его словам, количество выявляемых случаев коронавируса в столице «значительно ниже», чем до праздников, однако количество госпитализированных остается на уровне середины декабря.
«По моим ощущениям, все равно в январе действительно должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через две-три недели, до конца января все равно должны мы увидеть какую-то позитивную динамику», – резюмировал мэр.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5893 новых случая коронавируса, 7049 человек выздоровели, 68 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 877 тыс. случаев COVID-19 и 12 241 летальный исход.