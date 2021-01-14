В Москве разрабатывают систему льгот для переболевших COVID-19
Систему льгот для переболевших коронавирусной инфекцией разрабатывают в Москве, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела … Мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками. Создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе – в городских учреждениях, организациях, на транспорте», – сказал Собянин.
Сложность при ее создании заключается в том, что «антитела сегодня есть, завтра они исчезли». Власти расскажут подробнее об этой системе на следующей неделе, добавил мэр.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5893 новых случая коронавируса, 7049 человек выздоровели, 68 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 877 тыс. случаев COVID-19 и 12 241 летальный исход.