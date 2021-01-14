В Москве разрабатывают систему льгот для переболевших COVID-19

«Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела … Мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками. Создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе – в городских учреждениях, организациях, на транспорте», – сказал Собянин.