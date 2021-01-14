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Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»

Ведомости

Twitter разблокировал доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сейчас на страницу вакцины можно свободно зайти.

«Twitter восстановил доступ к аккаунту @sputnikvaccine и объяснил, что они ограничили учетную запись из-за возможного несанкционированного доступа из Вирджинии, США», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter заблокирован по неизвестным причинам.

Вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат был разработан в центре им. Гамалеи, его эффективность составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. 

Ранее по теме: Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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