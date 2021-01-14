Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Twitter разблокировал доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сейчас на страницу вакцины можно свободно зайти.
Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA.— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 14, 2021
Thank you, @Twitter!
Please follow us to see how #SputnikV fights #COVIDー19 , saves lives and restores economies. pic.twitter.com/tsnOGgKNnz
«Twitter восстановил доступ к аккаунту @sputnikvaccine и объяснил, что они ограничили учетную запись из-за возможного несанкционированного доступа из Вирджинии, США», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter заблокирован по неизвестным причинам.
Вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат был разработан в центре им. Гамалеи, его эффективность составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.