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Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

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Аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter заблокирован по неизвестным причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

«Аккаунт Sputnik V заблокирован. Мы выясняем причины этого», — сказал представитель фонда.

В РФПИ добавили, что через Twitter «мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований».

Вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат был разработан в центре им. Гамалеи, его эффективность составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. 

Вчера президент России Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию населения от коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к ней приступят 18 января. Сейчас прививки делаются группам риска — учителям, врачам, полицейским и работникам сфер, имеющих постоянные контакты с людьми. По оценке РФПИ, при участии которого создавалась вакцина «Спутник V», прививку уже получили около 1,5 млн россиян.

Ранее по теме: Венесуэла зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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