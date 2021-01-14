Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»
Аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter заблокирован по неизвестным причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Доступ к аккаунту вакцины «Спутник V» в Twitter временно ограничен, причины изучаются - РФПИ.🤔 pic.twitter.com/so4sTyQhAB— Alexander (@avaza1972) January 14, 2021
«Аккаунт Sputnik V заблокирован. Мы выясняем причины этого», — сказал представитель фонда.
В РФПИ добавили, что через Twitter «мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований».
Вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат был разработан в центре им. Гамалеи, его эффективность составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.
Вчера президент России Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию населения от коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, к ней приступят 18 января. Сейчас прививки делаются группам риска — учителям, врачам, полицейским и работникам сфер, имеющих постоянные контакты с людьми. По оценке РФПИ, при участии которого создавалась вакцина «Спутник V», прививку уже получили около 1,5 млн россиян.