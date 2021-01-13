Венесуэла зарегистрировала вакцину «Спутник V»

«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ею уже вакцинировано около 1,5 млн россиян. Вакцина «Sputnik V» кроме России одобрена в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире и Палестине. Начат процесс утверждения вакцины регулятором в ЕС.