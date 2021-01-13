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Венесуэла зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Ведомости

Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении на официальном сайте препарата.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины Sputnik V против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении. Там отмечается, что регистрация подразумевает «разрешение на экстренное использование». 

Ранее разработчики вакцины сообщили, что ее производство началось в Бразилии. Заявку на разрешение применять препарат в экстренных случаях РФПИ подаст в бразильский регулятор в ближайшее время. В первом квартале 2021 г. для нужд Бразилии должны поставить 10 млн доз «Спутник V».

«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ею уже вакцинировано около 1,5 млн россиян. Вакцина «Sputnik V» кроме России одобрена в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире и Палестине. Начат процесс утверждения вакцины регулятором в ЕС.

Ранее по теме: В Бразилии началось производство вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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