Венесуэла зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении на официальном сайте препарата.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины Sputnik V против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении. Там отмечается, что регистрация подразумевает «разрешение на экстренное использование».
Ранее разработчики вакцины сообщили, что ее производство началось в Бразилии. Заявку на разрешение применять препарат в экстренных случаях РФПИ подаст в бразильский регулятор в ближайшее время. В первом квартале 2021 г. для нужд Бразилии должны поставить 10 млн доз «Спутник V».
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ею уже вакцинировано около 1,5 млн россиян. Вакцина «Sputnik V» кроме России одобрена в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире и Палестине. Начат процесс утверждения вакцины регулятором в ЕС.