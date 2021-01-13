В Бразилии началось производство вакцины «Спутник V»
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в Бразилии, сообщается на официальном сайте вакцины.
«Производство «Спутник V» в Бразилии было запущено в январе», – говорится в сообщении. Граждане Бразилии, которые работают в посольстве страны в России, уже проходят вакцинацию.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica на этой неделе подадут заявку на разрешение использования препарата в Бразилии в экстренных случаях. РФПИ и Uniao Quimica договорились о поставках в страну 10 млн доз вакцины в первом квартале 2021 г.
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.