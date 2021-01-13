В Бразилии началось производство вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica на этой неделе подадут заявку на разрешение использования препарата в Бразилии в экстренных случаях. РФПИ и Uniao Quimica договорились о поставках в страну 10 млн доз вакцины в первом квартале 2021 г.