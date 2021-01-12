Эффективность китайской вакцины от коронавируса в Бразилии превысила 50%

Ранее Минздрав Украины сообщил о достижении договоренностей о поставках в страну 1,8 млн доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».