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Эффективность китайской вакцины от коронавируса в Бразилии превысила 50%

Ведомости

В Бразилии провели клинические испытания разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от COVID-19, в ходе которых ее эффективность оценили в 50,38%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные местного биотехнологического центра Института Бутантан.

Отмечается, что для одобрения вакцины в бразильском регуляторе Anvisa достаточно, чтобы ее эффективность превышала 50%.

Ранее в институте, который координировал испытания, сообщили об эффективности вакцины на уровне 78%. Как пояснил представитель института Рикарду Паласиус, новые данные об эффективности вакцины включают случаи заражения, не требующие медицинского вмешательства.

Ранее Минздрав Украины сообщил о достижении договоренностей о поставках в страну 1,8 млн доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».

«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. 

Ранее по теме: Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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