Эффективность китайской вакцины от коронавируса в Бразилии превысила 50%
В Бразилии провели клинические испытания разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от COVID-19, в ходе которых ее эффективность оценили в 50,38%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные местного биотехнологического центра Института Бутантан.
Отмечается, что для одобрения вакцины в бразильском регуляторе Anvisa достаточно, чтобы ее эффективность превышала 50%.
Ранее в институте, который координировал испытания, сообщили об эффективности вакцины на уровне 78%. Как пояснил представитель института Рикарду Паласиус, новые данные об эффективности вакцины включают случаи заражения, не требующие медицинского вмешательства.
Ранее Минздрав Украины сообщил о достижении договоренностей о поставках в страну 1,8 млн доз китайской вакцины от коронавируса Sinovac. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.