Дзюба заразился коронавирусом

В январе Российский футбольный союз сообщил, что ведет переговоры о вакцинации от коронавируса основной и молодежной сборных России по футболу в первоочередном порядке. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря 2020 г. Право первыми сделать прививки от коронавируса получили медработники и учителя.