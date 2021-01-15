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Дзюба заразился коронавирусом

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и вратарь футбольного клуба Андрей Лунев заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службе ФК, анонсируя первые в 2021 г. сборы команды в Дубае.

«Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре 2020 г. заразились коронавирусом выступающий за сборную Португалии нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино. В ноябре заразился коронавирусом российский боксер Александр Поветкин.

В январе Российский футбольный союз сообщил, что ведет переговоры о вакцинации от коронавируса основной и молодежной сборных России по футболу в первоочередном порядке. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря 2020 г. Право первыми сделать прививки от коронавируса получили медработники и учителя.

Ранее по теме: РФС планирует вне очереди привить футболистов сборной от COVID-19
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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