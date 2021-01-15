Дзюба заразился коронавирусом
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и вратарь футбольного клуба Андрей Лунев заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службе ФК, анонсируя первые в 2021 г. сборы команды в Дубае.
«Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Ранее в октябре 2020 г. заразились коронавирусом выступающий за сборную Португалии нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду и президент ФИФА Джанни Инфантино. В ноябре заразился коронавирусом российский боксер Александр Поветкин.
В январе Российский футбольный союз сообщил, что ведет переговоры о вакцинации от коронавируса основной и молодежной сборных России по футболу в первоочередном порядке. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря 2020 г. Право первыми сделать прививки от коронавируса получили медработники и учителя.