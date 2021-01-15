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Жителям Смоленской области разрешили по выходным гулять в парках без масок

Ведомости

Жители Смоленской области смогут по выходным и праздничным дням не надевать маски в парках культуры и отдыха, сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на решение губернатора Алексея Островского. Остальные ограничения, введенные в регионе, продолжат действовать. 

«Теперь в выходные и праздничные дни смоляне могут посещать парки культуры и отдыха, а также другие места массового посещения граждан с неконтролируемым входом (например, открытые рынки) без средств защиты органов дыхания», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что местные жители, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах. 

Ранее по теме: На Сахалине привившимся от COVID-19 разрешат не носить маски и выдадут бейджи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных