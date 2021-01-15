Жителям Смоленской области разрешили по выходным гулять в парках без масок
Жители Смоленской области смогут по выходным и праздничным дням не надевать маски в парках культуры и отдыха, сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на решение губернатора Алексея Островского. Остальные ограничения, введенные в регионе, продолжат действовать.
«Теперь в выходные и праздничные дни смоляне могут посещать парки культуры и отдыха, а также другие места массового посещения граждан с неконтролируемым входом (например, открытые рынки) без средств защиты органов дыхания», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что местные жители, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах.