Жителям Смоленской области разрешили по выходным гулять в парках без масок

«Теперь в выходные и праздничные дни смоляне могут посещать парки культуры и отдыха, а также другие места массового посещения граждан с неконтролируемым входом (например, открытые рынки) без средств защиты органов дыхания», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).