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Все школы России с 18 января вернутся к очным занятиям

Ведомости

Школы во всех регионах России с 18 января вернутся к очному обучению, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе брифинга, говорится на сайте правительства.

Продолжат дистанционную учебу десять школ из семи регионов России, которые остаются на карантине из-за коронавируса, добавил министр.

Кравцов отметил, что сезонные факторы также влияют на образование: в Якутии температура воздуха местами опускалась до -50 градусов, «что делает невозможным посещение школ». Cлухи, что дистанционное обучение в школах останется навсегда, он назвал ложными и призвал школы уделять особое внимание мерам профилактики коронавируса. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики с 6 по 11 класс, которые ранее перешли на удаленку, с 18 января вернутся в школы. Вузы и колледжи города, спортивные школы и учреждения дополнительного образования пока останутся на каникулах и дистанционке.

Ранее по теме: Собянин отменил удаленку для школьников в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных