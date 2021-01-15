Все школы России с 18 января вернутся к очным занятиям
Школы во всех регионах России с 18 января вернутся к очному обучению, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе брифинга, говорится на сайте правительства.
Продолжат дистанционную учебу десять школ из семи регионов России, которые остаются на карантине из-за коронавируса, добавил министр.
Кравцов отметил, что сезонные факторы также влияют на образование: в Якутии температура воздуха местами опускалась до -50 градусов, «что делает невозможным посещение школ». Cлухи, что дистанционное обучение в школах останется навсегда, он назвал ложными и призвал школы уделять особое внимание мерам профилактики коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики с 6 по 11 класс, которые ранее перешли на удаленку, с 18 января вернутся в школы. Вузы и колледжи города, спортивные школы и учреждения дополнительного образования пока останутся на каникулах и дистанционке.