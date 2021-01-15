Все школы России с 18 января вернутся к очным занятиям

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ученики с 6 по 11 класс, которые ранее перешли на удаленку, с 18 января вернутся в школы. Вузы и колледжи города, спортивные школы и учреждения дополнительного образования пока останутся на каникулах и дистанционке.