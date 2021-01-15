Сейшельские острова открыли границы для туристов с прививкой от COVID-19

«Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма для местных жителей и, в первую очередь для небольших отелей, которые испытывают трудности», — пояснил Радегонд. Он добавил, что в островном государстве уже началась вакцинация, а к марту прививки получат уже 70% населения. Министр пообещал, что весной сертификат о прививке для въезда в страну уже не понадобится, достаточно будет результата ПЦР.