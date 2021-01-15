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Сейшельские острова открыли границы для туристов с прививкой от COVID-19

Ведомости

Туристам из любых стран могут въехать на Сейшельские острова, если они сделали прививку от коронавируса: заявил глава Минтуризма страны Сейшел Сильвестр Радегонд, передает Seychelles News Agency.

По словам министра, иностранцы для въезда должны предъявить сертификат о прививке. Однако кроме этого документа им следует иметь отрицательный результат ПЦР, сделанный в течение предшествующих 72 часов. В этом случае туристам не нужно будет находиться под карантином.

«Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма для местных жителей и, в первую очередь для небольших отелей, которые испытывают трудности», — пояснил Радегонд. Он добавил, что в островном государстве уже началась вакцинация, а к марту прививки получат уже 70% населения. Министр пообещал, что весной сертификат о прививке для въезда в страну уже не понадобится, достаточно будет результата ПЦР.

Россия открыла авиасообщение с Сейшельскими островами в ноябре 2020 г., однако авиакомпании так и не возобновили прямые рейсы в эту страну. Власти Сейшел так и не включили россиян в список тех граждан, которым разрешен въезд в страну.

В то же время Таиланд, одно из самых популярных направлений для российских туристов в дальнем зарубежье, в целом временно отказался от массового туризма по меньшей мере в течение первого квартала 2021 г. Такое решение приняли власти страны в начале декабря 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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