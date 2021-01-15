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В Москве пункты вакцинации от коронавируса откроются в ГУМе и «Депо»

Ведомости

Выездные пункты вакцинации от коронавируса откроются в Москве с 20 января во флагманском офисе «Мои Документы» в ЦАО, Геликон Опере, фудмолле «ДЕПО» и нескольких торговых центрах, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову. 17 января откроется пункт вакцинации в ГУМе на Красной площади.

Ракова рассказала, что москвичи, которые живут рядом с этими точками, получат СМС с информацией о новых пунктах вакцинации и времени их работы. Заммэра призвала приходить на вакцинацию небольшими группами, так как вакцина заморожена по пять доз для удобства врачей.

В оперштабе отметили, что вакцинация будет проводиться бесплатно. В торговых центрах «Океания» и «Город» сделать прививку можно будет с 20 января в течение недели. С 27 января по 2 февраля москвичи смогут вакцинироваться в ТЦ «Саларис» и «К-153», с 3 по 9 февраля — в ТЦ «COLUMBUS» и «Калейдоскоп». Через три недели выездные пункты вакцинации снова откроются, чтобы ввести второй компонент вакцины. 

В штабе добавили, что пункты вакцинации будут работать с 10:00 до 21:00. Процедура займет 40 минут.

Ранее глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович предложил Депздраву Москвы открыть пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе. 

Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что власти города заключили соглашения с 34 частными клиниками на вакцинацию москвичей от коронавируса. 15 клиник уже получили препарат. Вакцина для пациентов клиник будет бесплатной, оплатить нужно будет только услуги по ее введению. 

В России вакцинация групп риска от коронавируса началась в середине декабря 2020 г. 13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всего населения со следующей недели. 

Ранее по теме: Путин поручил начать в России массовую вакцинацию населения от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных