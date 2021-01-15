В Москве пункты вакцинации от коронавируса откроются в ГУМе и «Депо»

В оперштабе отметили, что вакцинация будет проводиться бесплатно. В торговых центрах «Океания» и «Город» сделать прививку можно будет с 20 января в течение недели. С 27 января по 2 февраля москвичи смогут вакцинироваться в ТЦ «Саларис» и «К-153», с 3 по 9 февраля — в ТЦ «COLUMBUS» и «Калейдоскоп». Через три недели выездные пункты вакцинации снова откроются, чтобы ввести второй компонент вакцины.