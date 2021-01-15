В Москве пункты вакцинации от коронавируса откроются в ГУМе и «Депо»
Выездные пункты вакцинации от коронавируса откроются в Москве с 20 января во флагманском офисе «Мои Документы» в ЦАО, Геликон Опере, фудмолле «ДЕПО» и нескольких торговых центрах, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову. 17 января откроется пункт вакцинации в ГУМе на Красной площади.
Ракова рассказала, что москвичи, которые живут рядом с этими точками, получат СМС с информацией о новых пунктах вакцинации и времени их работы. Заммэра призвала приходить на вакцинацию небольшими группами, так как вакцина заморожена по пять доз для удобства врачей.
В оперштабе отметили, что вакцинация будет проводиться бесплатно. В торговых центрах «Океания» и «Город» сделать прививку можно будет с 20 января в течение недели. С 27 января по 2 февраля москвичи смогут вакцинироваться в ТЦ «Саларис» и «К-153», с 3 по 9 февраля — в ТЦ «COLUMBUS» и «Калейдоскоп». Через три недели выездные пункты вакцинации снова откроются, чтобы ввести второй компонент вакцины.
В штабе добавили, что пункты вакцинации будут работать с 10:00 до 21:00. Процедура займет 40 минут.
Ранее глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович предложил Депздраву Москвы открыть пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе.
Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что власти города заключили соглашения с 34 частными клиниками на вакцинацию москвичей от коронавируса. 15 клиник уже получили препарат. Вакцина для пациентов клиник будет бесплатной, оплатить нужно будет только услуги по ее введению.
В России вакцинация групп риска от коронавируса началась в середине декабря 2020 г. 13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всего населения со следующей недели.