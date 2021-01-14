Власти договорились о вакцинации от COVID-19 с 34 частными клиниками Москвы
Правительство Москвы заключило соглашения с 34 частными клиниками о вакцинации людей от коронавируса, 15 клиник уже получили вакцину, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову. Клиенты частных клиник будут оплачивать только услуги по введению инъекции, сама вакцина будет бесплатной.
«Более того, мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с Правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения», — сказала Ракова. По ее словам, к массовой вакцинации москвичей присоединятся клиники РЖД, Медси, Европейский медицинский центр, К+31, Евромедсервис, Доктор рядом, Поликлиника 101 и другие.
В России вакцинация групп риска от коронавируса началась в середине декабря 2020 г. 13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всего населения со следующей недели.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа — раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%. В начале января Минздрав утверждал, что от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек.