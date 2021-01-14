Власти договорились о вакцинации от COVID-19 с 34 частными клиниками Москвы

«Более того, мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с Правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения», — сказала Ракова. По ее словам, к массовой вакцинации москвичей присоединятся клиники РЖД, Медси, Европейский медицинский центр, К+31, Евромедсервис, Доктор рядом, Поликлиника 101 и другие.