СК завершил расследование нового дела о взяточничестве в отношении Захарченко

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. за несколько эпизодов взяточничества. В квартире его сестры следователи обнаружили почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождение денег экс-полковник не смог объяснить, уголовные дела против себя он называл фейковыми. В июне 2019 г. Захарченко был осужден на 13 лет колонии, его также обязали выплатить штраф в 117,99 млн руб. В октябре 2019 г. Мосгорсуд смягчил ему приговор, уменьшив срок в колонии на полгода.