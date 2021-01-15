СК завершил расследование нового дела о взяточничестве в отношении Захарченко
Следственный комитет (СК) России завершил новое расследование дела о получении взяток на общую сумму в 1,4 млрд руб. экс-полковником МВД Дмитрием Захарченко, ранее приговоренным к 12,5 годам колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, сообщается на сайте СК.
«По данным следствия, в 2007-2016 гг. Дмитрий Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах», — рассказали в ведомстве.
В СК сообщили, что в указанную организованную группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко, как утверждают следователи, покрывал их. К этой деятельности он привлек также адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина, которые были посредниками во взяточничестве и помогали реализовывать преступные схемы.
Теперь Маркелов, Критинин и Белевцов проходят по делу вместе с Захарченко. Как уточнили в СК, в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч.5 ст. 291 УК РФ (получение взятки; посредничество во взяточничестве; дача взятки). Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.
Кроме того, в 2015 г. Захарченко получил взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА» в Краснодарском крае от предпринимателя из сферы топливно-энергетического комплекса за «действия в пользу взяткодателя и других представляемых им юридических лиц». Имя фигуранта этого дела СК не раскрыл.
Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. за несколько эпизодов взяточничества. В квартире его сестры следователи обнаружили почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождение денег экс-полковник не смог объяснить, уголовные дела против себя он называл фейковыми. В июне 2019 г. Захарченко был осужден на 13 лет колонии, его также обязали выплатить штраф в 117,99 млн руб. В октябре 2019 г. Мосгорсуд смягчил ему приговор, уменьшив срок в колонии на полгода.