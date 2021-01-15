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Минздрав заявил о необходимости носить маски после вакцинации от COVID-19

Ведомости

Носить маски после вакцинации от коронавируса необходимо, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — сказал Мурашко.

Министр объяснил, что вакцинированный человек может передавать инфекцию незащищенным людям. «Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — отметил он.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что местные жители, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах. 

Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пациенты с высоким уровнем антител к коронавирусу могут не носить маску, чтобы поддерживать их уровень. Коронавирус в небольших количествах распространен в закрытых помещениях. За счет поступления вируса в организм пациента уровень его антител будет постоянно поддерживаться, пояснил он.

Ранее по теме: Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител к COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных