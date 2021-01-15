Минздрав заявил о необходимости носить маски после вакцинации от COVID-19
Носить маски после вакцинации от коронавируса необходимо, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — сказал Мурашко.
Министр объяснил, что вакцинированный человек может передавать инфекцию незащищенным людям. «Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — отметил он.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что местные жители, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах.
Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пациенты с высоким уровнем антител к коронавирусу могут не носить маску, чтобы поддерживать их уровень. Коронавирус в небольших количествах распространен в закрытых помещениях. За счет поступления вируса в организм пациента уровень его антител будет постоянно поддерживаться, пояснил он.