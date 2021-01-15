Минздрав заявил о необходимости носить маски после вакцинации от COVID-19

Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пациенты с высоким уровнем антител к коронавирусу могут не носить маску, чтобы поддерживать их уровень. Коронавирус в небольших количествах распространен в закрытых помещениях. За счет поступления вируса в организм пациента уровень его антител будет постоянно поддерживаться, пояснил он.